هآرتس: صفقة التَّبادل مع حماس ستكلِّف إسرائيل ثمنًا باهظًا

وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن (إسرائيل) ستدفع ثمنًا باهظًا في تلك الصفقة، فبعد أشهر من الحديث عن تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة، سيجعل هذا الاتفاق (إسرائيل) تتخلى عن أحد أهداف الحرب وهو القضاء على حركة حماس.

وقالت الصحيفة العبرية، إن حماس ستكون قادرة على تعزيز مكانتها من جديد بين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن نتنياهو اضطر إلى التراجع أمام طلبات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبرغم "الثمن الباهظ" إلا أن هذا الاتفاق بات ضروريا لإنقاذ حياة من بقي على قيد الحياة من المحتجزين في القطاع، بحسب هآرتس.

وتابعت أنه على افتراض بأن الصفقة سيجري التوصل إليها بالفعل، فإن العامل الحاسم هو تأثير ترمب، إذ يتمتع الرئيس المنتخب بنفوذ أكبر بكثير على نتنياهو والوسطاء مقارنة بالرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وكان نتنياهو برر في الماضي رفضه الاتفاق برفض الانسحاب من ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ولكن الاتفاق ينص على انسحاب (إسرائيل) من الممر وإن كان تدريجيًا.

ولفتت إلى، أن الاستمرار في ضرب حماس له قيمة كبيرة، ولكن الحركة لم تُهزم بعد، والنصر الكامل لن ينتظرها في الأفق القريب، وأن ادعاء نتنياهو بأن الضغط العسكري وحده سيؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين أثبت أنه لا أساس له من الصحة.