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الصِّحَّة بغزَّة: 61 شهيدًا و281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصِّحَّة بغزَّة: 61 شهيدًا و281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

14 يناير 2025 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 466 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدًا و281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,645 شهيدًا و110,012 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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