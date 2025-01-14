حماس: أجرينا مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية حول التَّقدم الحاصل في مفاوضات وقف إطلاق النَّار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ قيادتها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حيث وضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنّ قادة القوى والفصائل عبّروا خلال هذه الاتصالات عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها.

وأكدت قيادة الحركة والقوى المختلفة على استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية، معبرين عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.



المصدر / فلسطين أون لاين