حماس تدعو إلى تكثيف الرِّباط في الأقصى والتَّصدي لمخطَّطات التَّهويد

دعا عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، إلى ضرورة النفير وتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات التهويد.

وقال القيادي ناصر الدين، إن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة تستوجب تكثيف التواجد في ساحات المسجد وإعماره، وحمايته من العدوان المتواصل بحقه.

وأضاف، أن اقتحامات المستوطنين للأقصى هي استمرار لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا ومقدساته، والاحتلال يستغل كل فرصة لفرض وقائع جديدة في الأقصى والقدس.

وأوضح، أن عمليات الهدم وإخطاراتها في المدينة المقدسة وبلداتها هي استمرار لسياسة التهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا في كل مكان، مؤكدا ضرورة رص الصفوف وتوحيد البوصلة نحو القدس ونصرتها.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل للحشد والرباط في ساحات الأقصى، وتكثيف حملات شد الرحال إلى المسجد من الأماكن كافة.

وشدد على أن نصرة المسجد الأقصى واجب ديني ووطني وأخلاقي، خاصة في هذه المرحلة التي تتمادى فيها حكومة الاحتلال وجماعات المستوطنين في انتهاكاتهم بحق المقدسات وفرض وقائع جديدة فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين