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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديَّة

14 يناير 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات ترافقهم قوات من جيش وشرطة الاحتلال.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، ضمن انتهاكاتهم المتصاعدة وغير المسبوقة بحق المقدسات الإسلامية.

في المقابل، شهدت الساعات الماضية توافد لأهالي الداخل الفلسطيني المحتل لمدينة القدس والمسجد الأقصى، تلبية لدعوات شد الرحال وإعماره ومواجهة مخططات التهويد واقتحامات المستوطنين.

وتجدد الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة مخططات الاحتلال “الإسرائيلي” وحمايته من مشاريع التقسيم.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد والتأكيد على إسلامية المسجد الأقصى المبارك، وأنه لا حق لأي كان في المسجد، ورفضا لمخططات الاحتلال الرامية لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم.

وشهد عام 2024 استمرار لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين للأقصى، حيث تواصلت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال العام ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد المبارك إلى 59 ألفا و584 مستوطنا متطرفا.

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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