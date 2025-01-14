المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 204 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى 204 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد بشير التَّلمس الذي يعمل مُحرراً صحفياً في وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقال المكتب الحكومي، إن الشهيد التلمس ارتقى متأثراً بإصابته الخَطِرة جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" لحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأدان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين