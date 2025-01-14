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هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 35 مواطنًا من الضّفة الغربيّة خلال السّاعات الماضية

14 يناير 2025 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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قالت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، سلفيت، جنين، طولكرم، والخليل. 

ولفتت إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات، ويحتجزهم لساعات ويفرج عنهم لاحقاً. 

وأوضحت أنه رافق حملة الاعتقالات والتحقيق الميداني عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وذكرت الهيئة، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين  حتى بداية كانون الثاني الجاري  3376.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى غزة #اعتقالات في الضفة

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