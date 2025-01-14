منتدى الإعلاميين الفلسطينييين ينعى الصحفي محمد بشير التلمس

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينييين الصحفي محمد بشير التلمس، الذي ارتقى بقصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، أمس الإثنين.

وقال المنتدى في تصريح صحفي "على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع، قضى الصحفي بوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) الزميل محمد بشير التلمس متأثرًا بإصابته الخطرة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة".

وأشار المنتدى إلى أنّ الزميل التلمس (40 عامًا) بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين أثناء وقوفهم إلى جانب الطريق قرب صالة الشروق بحي الشيخ رضوان.

وأعلن ارتفاع عدد الصحفيين الذين قضوا نحبهم منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 204 صحفيا.

ولفت إلى أن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ ينعى الصحفي محمد التلمس، ليجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم.

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.



المصدر / فلسطين أون لاين