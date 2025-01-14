كوبا تنضم رسميًا إلى دعوى "الإبادة الجماعيَّة" ضدَّ الكيان الصهيوني

أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء أمس الاثنين، أن كوبا تقدمت بطلب للتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والتي تُعرف بقضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).

وقالت المحكمة في بيان لها: إن “كوبا، واستناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، أودعت في سجل المحكمة إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان صادر عنها، إلى أنّ “هافانا تشارك المخاوف التي أعربت عنها جمهورية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بسبب الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وقال البيان: إنّ “المحكمة تمر بنقطة تحول تاريخية معقدة، حيث أصبحت مصداقية النظام القانوني الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية مهددة بالانهيار إلى الأبد”.

كما شدّدت كوبا على أنها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وبموجب الالتزامات المنصوص عليها فيها، فإنها “ملزمة بتنفيذ جميع الإجراءات الممكنة الرامية إلى منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها و ضد كل من يحاول تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كلياً أو جزئياً”.

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا الدعوى الأولية، وتضمنت طلبات باتخاذ تدابير موقتة تهدف إلى «منع الضرر الذي لا رجعة فيه لحقوق الشعب الفلسطيني» وضمان امتثال «إسرائيل» لالتزاماتها.

المصدر / وكالات