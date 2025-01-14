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الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

14 يناير 2025 . الساعة 07:38 بتوقيت القدس
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اقتحمت أكثر من 30 آلية عسكرية، بينها جرافة، مخيم بلاطة بمدينة نابلس، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت 15 مواطنًا من عائلة "حشاش".

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، واعتقلت كلًّا من وئام قرعان، أحمد السميري، وعماد حشاش وابنه خالد، كما اعتقلت الشاب علي السعودي، شقيق الشهيد جمال السعودي، بعد مداهمة منزله في شارع الزيوت وسط المدينة.

وذكر الأهالي أن القوات اعتدت بالضرب على عدد من الشبان أثناء المداهمات، فيما قامت الجرافة بتجريف شارع السوق، مخلّفة أضرارًا كبيرة في البنية التحتية.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، وهم: الشيخ همام سلوم مرعي، أرقم مرعي، عثمان محمود عاصي من قراوة بني حسان، طارق حرب، زيد حرب من اسكاكا، محمد محمود طه زبيدية من سلفيت، وإسلام جمال عثمان سلامة من بروقين.

المصدر / وكالات
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