حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 466 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 466 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 102 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصِّحَّة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 46,584 شهيدًا، و109,731 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل الزميل الصحفي أيمن العمريطي بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدة و5 مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "سكيك" في محيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف منازل سكنية غربي مخيم جباليا شمال القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب منطقة التوام النار على منازل المواطنين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال المروحية والحربية على خيام للنازحين في منطقة البصة دير البلح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط مسجد حسن البنا شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء من عائلة جودة جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الزريعى في شارع النخيل بدير البلح.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى شهيد وأُصيب آخر في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو نصر" بجوار تحلية التوبة في بلدة عبسان شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين