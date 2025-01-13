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"ضمن المرحلة الخامسة"..

القوات اليمنية: نفذنا عمليتين ضدّ أهداف (إسرائيليَّة) حيويَّة في يافا المحتلة

13 يناير 2025 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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القوات اليمنية: نفذنا عمليتين ضدّ أهداف (إسرائيليَّة) حيويَّة في يافا المحتلة
اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الإثنين، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بصواريخ ومسيرات استهدفت مواقع حيوية إسرائيلية في منطقة يافا.

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأضاف أن "العملية الثانية نفذها سلاح الجو المسير بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأكد سريع أنّ العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، موضحاً أنّهما جاءتا ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وباركت القوات المسلحة اليمنية العمليات، التي تنفّذها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مجددةً تأكيد استمرار عملياتها العسكرية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

يُذكَر أنّ صفّارات الإنذار دوّت في عدة مستوطنات ومدن في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب ما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار انطلقت من اليمن نحو جنوب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أنه "وفقا للسياسة، لم يتم تفعيل أي تنبيهات". ووصلت الطائرة بدون طيار عبر سيناء، واعترضتها مروحية قتالية بالقرب من نيتسانا.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "رصدت عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة، التي أطلقت من اليمن".

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#اليمن #صنعاء

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