فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبرزها "تفكيك نتساريم".. تقارير عبرية تكشف بعض ملامح اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بغزة

"شيء أسطوري يدهش الخبراء".. خبير عسكريّ يعلِّق على عملية القسَّام "الملحميَّة" برفح

الإعلاميَّ الحكوميِّ: وصلنا لمعلومات مقلقة عن تعرَّض الدُّكتور أبو صفيَّة للتَّعذيب

"علقت جثث القتلى تحت الأنقاض" ..جيش الاحتلال يقرُّ رسميًّا بمقتل 5 جنود نتيجة انهيار مبنًى شمال غزَّة (صورة)

القسَّام تنشر تفاصيل "كمين نوعيّ" أوقع قوَّةً إسرائيليَّةً من 25 جنديًّا بين قتيل وجريح برفح

"هند رجب" تلاحق المنسق "غسَّان عليان" خلال تواجده في "اجتماع سرِّيّ" بإيطاليا

حماس: المفاوضات أحرزت تقدُّمًا بشأن قضايا رئيسيَّة لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

السُّلطة تبلغ مصر رفضها لجنةً لإدارة غزة بعد الحرب... ومصدر يكشف الأسباب !

القوى الوطنيَّة ترفض المساس بـ "الأونروا" وتحذِّر من نقل سياسة الإبادة للضَّفَّة

من هو نواف سلام برئاسة الفائز بترشيح رئاسة الحكومة اللبنانية؟

حماس: قيادة الحركة تبحث مع وزير المخابرات التُّركيِّ تطوُّرات المفاوضات بالدوحة

13 يناير 2025 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
...
حماس: قيادة الحركة تبحث مع وزير المخابرات التُّركيِّ تطوُّرات المفاوضات بالدوحة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، أن قيادتها بحثت اليوم مع وزير المخابرات التركي د. إبراهيم كالين تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "استعرض رئيس مجلس شورى الحركة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، ود. خليل الحية رئيس الحركة في غزة، خلال استقبالهما اتصالين هاتفيين منفصلين، التقدم الجاري في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة قطرية مصرية، مؤكدين حرص حماس على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة".

وتستضيف الدوحة مفاوضات الوساطة بين (إسرائيل) وحماس حاليا، بينما تسعى قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر إبرام اتفاق لوقف الحرب المستمرة، وسط عراقيل إسرائيلية متكررة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم

تويتر تويتر
#تركيا #حماس #غزة #مفاوضات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة