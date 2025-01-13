حماس: قيادة الحركة تبحث مع وزير المخابرات التُّركيِّ تطوُّرات المفاوضات بالدوحة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، أن قيادتها بحثت اليوم مع وزير المخابرات التركي د. إبراهيم كالين تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "استعرض رئيس مجلس شورى الحركة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، ود. خليل الحية رئيس الحركة في غزة، خلال استقبالهما اتصالين هاتفيين منفصلين، التقدم الجاري في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة قطرية مصرية، مؤكدين حرص حماس على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة".

وتستضيف الدوحة مفاوضات الوساطة بين (إسرائيل) وحماس حاليا، بينما تسعى قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر إبرام اتفاق لوقف الحرب المستمرة، وسط عراقيل إسرائيلية متكررة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم