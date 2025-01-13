أبرزها "تفكيك نتساريم".. تقارير عبرية تكشف بعض ملامح اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر أن (إسرائيل) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في غزة بالمرحلة الأولى، موضحة بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة ومراحل تنفيذه.

وقالت الصحيفة العبرية، إن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى. وبحسب المصدر نفسه، ستبدأ مفاوضات المراحل اللاحقة بعد 16 يوما من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المسؤولون، إن الجيش سينسحب تدريجيًا من معظم أنحاء القطاع لمنطقة عازلة خلال فترة تستمر 42 يومًا.

في غضون ذلك، ذكرت قناة كان الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي فكك معداته وقواعده وسحبها من محور نتساريم.

وقالت القناة إنه مع بدء تنفيذ الصفقة، سيتمكن الفلسطينيون من العودة إلى شمال غزة دون أي قيود.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن جيش الاحتلال فكك اليوم معداته وقواعده وسحبها من محور "نتساريم"، ومع بدء تنفيذ الاتفاق والصفقة، سيتمكن الفلسطينيون من العودة إلى شمال غزة دون أي قيود.

وعلمت مصادر صحفية مطلعة، أن سواتر أسمنتية أقامتها قوات الاحتلال شمال "محور نتساريم" مع بدء العدوان البري على قطاع غزة، يجري تفكيكها وإزالتها تمهيدا لفتح الطرق الرئيسية في المنطقة.

ولفتت مصادر لموقع عربي 21، إلى أن عمليات إزالة السواتر الأسمنتية والترابية وردم الحفر تجري إزالتها في محيط دوار دولة، وفي منطقة المصلبة الممتدة من شارع النديم جنوب حي الزيتون، مؤكدا أن الجرافات الفلسطينية ردمت حفرة كبيرة تتوسط شارع صلاح الدين؛ كانت تمثل عائقا أمام حركة الشاحنات والسيارات على الطريق الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّحت حركة المقاومة الإسلامية حماس لوكالة "رويترز"، أن المفاوضات أحرزت تقدماً بشأن قضايا رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة، ونعمل على استكمال ما تبقى قريباً.

كما نقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، اليوم الاثنين، أن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين "إسرائيل" وحركة حماس، سلمت الجانبين مسودة "نهائية" لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وخلال مختلف مراحل التفاوض ظلت حركة حماس تشدد على أن الاتفاق يجب أن يفضي إلى وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى ديارهم في قطاع غزة.

في الإطار، قال مسؤولان إسرائيليان كبيران ومصدر مطلع على التفاصيل إن إسرائيل والوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) اتفقوا على مسودة اتفاق حول المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة وأرسلوه إلى حركة حماس، بحسب ما ذكر مراسل موقع أكسيوس الأميركي.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن رد حركة حماس متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، في حين قال أحدهما: "يبدو أننا نتجه نحو التوصل إلى اتفاق. لقد كانت إسرائيل مرنة للغاية في الأيام الأخيرة بشأن عدد من القضايا، لكننا ننتظر رد حماس وعندها فقط سنعرف ذلك على وجه اليقين".

من جانبٍ آخر، أكد قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع حالة من التفاؤل، مشددًا على ضرورة أن يكون الإطار القانوني للصفقة محكمًا لضمان عدم تلاعب إسرائيل.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق؛ بسبب رفض حكومة الاحتلال مطالب حماس بإنهاء الحرب، وسحب قواتها من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

المصدر / الجزيرة + الأناضول + رويترز