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مخاوف من أن يلقى مصير الذين قضوا داخل السجون...

الإعلاميَّ الحكوميِّ: وصلنا لمعلومات مقلقة عن تعرَّض الدُّكتور أبو صفيَّة للتَّعذيب

13 يناير 2025 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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الإعلاميَّ الحكوميِّ: وصلنا لمعلومات مقلقة عن تعرَّض الدُّكتور حسام أبو صفيَّة للتَّعذيب
غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بوصول معلومات مقلقة عن احتمالية تعرض الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث تتزايد المخاوف من أن يلقى ذات المصير الذي تعرض له العديد من الأطباء والعلماء والمفكرين الفلسطينيين الذين قضوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، أمثال الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو.

وقال المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، إنّ الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية تشكّل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، وتهدد سلامتهم بشكل صارخ في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

ودعا المكتب، المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور حسام وجميع الطواقم الطبية والصحية، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب أو القتل.

وأكد أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين.

كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي، بتوفير ضمانات قانونية فعّالة تضمن حماية الدكتور حسام أبو صفية وسائر الطواقم الطبية والصحية والمعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات والتعذيب. وعلى المجتمع الدولي أن يرفع صوته عاليًا ضد هذه الجرائم المتكررة، التي تتفاقم في ظل الصمت المستمر على معاناة شعبنا الفلسطيني.

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#غزة #الدكتور أبو صفية

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