القسَّام تنشر تفاصيل "كمين نوعيّ" أوقع قوَّةً إسرائيليَّةً من 25 جنديًّا بين قتيل وجريح برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 465 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث الكمائن، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها هاجموا قوة إسرائيلية من 25 جنديًا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح، بعد الإغارة على مبنى تتحصن به، والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة.

وقالت الكتائب -في منشور بحسابها على تطبيق تليغرام- وفور حضور قوة النجدة، تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى، والاشتباك مستمر في منطقة "النجيلي".

وأضافت، أن المقاتلين فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند إسرائيليتين لدى وصول قوة لنجدة الجنود المتحصنين في المبنى.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل 5 جنود وإصابة 11 آخرين في هجوم بصاروخ مضاد للدروع شمالي القطاع.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام -اليوم- أن خسائر قوات الاحتلال شمالي القطاع أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.

ومنذ بدء العملية الحالية في شمال قطاع غزة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، قُتل 50 جنديَّا، ومن بينهم 11 قتيلاً في بيت حانون، 10 منهم قتلوا في الأسبوع الماضي وحده.

إجمالي عدد الجنود القتلى والجرحى

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، قتل 835 جنديا بينهم 400 قتلوا بالمعارك البرية في داخل قطاع غزة والتي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وأضاف أنه منذ بداية الحرب جرح 5606 جنود بينهم 2550 بالمعارك البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 16 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج من جروح خطيرة و170 جروحهم متوسطة و11 طفيفة.

وخلفت العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة التي بدأت قبل 100 يوم حوالي 5000 شهيد ومفقود و9500 جريح و2600 معتقل، بينهم نساء وأطفال.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم 464 تواليًا، والتي أدت لاستشهاد 46 ألفاً و565 شهيدٍ و109 آلاف و660 إصابة بجروح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جداً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق آخر معطيات منشورة عن وزارة الصحة الفلسطينية.