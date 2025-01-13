"هند رجب" تلاحق المنسق "غسَّان عليان" خلال تواجده في "اجتماع سرِّيّ" بإيطاليا

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه منظمة حقوقية قدمت طلب اعتقال في إيطاليا ضد منسق أعمال حكومة الاحتلال، والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال غسان عليان الموجود سرا هناك.

وقالت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، "نعمل على إصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال "غسان عليان" خلال تواجده في "اجتماع سري" في إيطاليا، والمؤسسة تقدمت بطعن أمام محكمة الجنايات في لاهاي والسلطات في إيطاليا بطلب اعتقال عليان، لمسؤوليته عن تجويع سكان غزة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مؤسسة "هند رجب" عملت على مذكرة اعتقال بحق عليان" خلال تواجده في اجتماع سري في إيطاليا.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.