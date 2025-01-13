حماس: المفاوضات أحرزت تقدُّمًا بشأن قضايا رئيسيَّة لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

صرّحت حركة المقاومة الإسلامية حماس لوكالة "رويترز"، أن المفاوضات أحرزت تقدماً بشأن قضايا رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة، ونعمل على استكمال ما تبقى قريباً.

كما نقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، اليوم الاثنين، أن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين "إسرائيل" وحركة حماس، سلمت الجانبين مسودة "نهائية" لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال المسؤول، إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل، عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

في الإطار، قال مسؤولان إسرائيليان كبيران ومصدر مطلع على التفاصيل إن إسرائيل والوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) اتفقوا على مسودة اتفاق حول المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة وأرسلوه إلى حركة حماس، بحسب ما ذكر مراسل موقع أكسيوس الأميركي.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن رد حركة حماس متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، في حين قال أحدهما: "يبدو أننا نتجه نحو التوصل إلى اتفاق. لقد كانت إسرائيل مرنة للغاية في الأيام الأخيرة بشأن عدد من القضايا، لكننا ننتظر رد حماس وعندها فقط سنعرف ذلك على وجه اليقين".

من جانبٍ آخر، أكد قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع حالة من التفاؤل، مشددًا على ضرورة أن يكون الإطار القانوني للصفقة محكمًا لضمان عدم تلاعب إسرائيل.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق؛ بسبب رفض حكومة الاحتلال مطالب حماس بإنهاء الحرب، وسحب قواتها من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.