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من هو نواف سلام برئاسة الفائز بترشيح رئاسة الحكومة اللبنانية؟

13 يناير 2025 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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نواف سلام

حسمت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون قبل انتهائها، الأغلبية النيابية لصالح تسمية رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، بعدما انضم تكتل “لبنان القوي” وقوامه 13 نائباً و”اللقاء الديموقراطي” وقوامه 8 نواب، وأيضاً تكتل “الاعتدال” ذي الأغلبية السنية إلى المعارضة والتغييريين والمستقلين بتسمية سلام.

وأفيد أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اتصل بالرئيس نجيب ميقاتي وأبلغه: “بعتذر منك هالمرة مش مساقبة”.

وقد طلبت كتلة “الوفاء للمقاومة” تأجيل موعدها من اليوم إلى يوم غد، لكن الرئيس عون رفض التأجيل.

وإذا لم ينل الرئيس المكلف أي صوت من النواب الشيعة، فإن البعض قد يطرح مشكلة الميثاقية ومشكلة التمثيل الشيعي في الحكومة المقبلة.

نواف سلام، هو قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثّل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير/ شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة لمدة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.

المصدر / وكالات
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