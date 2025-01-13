ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في تفجير بيت حانون إلى 5

ارتفعت حصيلة قتلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في تفجير بلدة بيت حانون، إلى 5 وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

واستمرت فرق إنقاذ إسرائيلية عملها في البحث عن جنود انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

وقالت مصادر عبرية إن الحدث الأمني في بيت حانون أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه أول أمس السبت والذي قتل خلاله قتل 4 جنود وإصابة آخرين، في كمين في نفس البلدة.

وقال موقع حدشوت للو تنسزورا، إنّ حصيلة القتلى ارتفعت لـ 4، والجرحى لـ 10، وهم من جنود لواء ناحال.

وأخلت مروحيات الاحتلال العسكرية القتلى والجرحى على مدار ساعات صباح اليوم.

وتواصل المقاومة بأسها الشديد في شمال قطاع غزة تجاه جنود وآليات الاحتلال، إذ أعلن أمس وفق هيئة البث الإسرائيلية إصابة 8 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا شمال قطاع غزة أول أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن الجنود الثمانية المصابين من لواء غفعاتي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكتم عن الحادث.

ومنذ توغل الاحتلال في شمال غزة، في الخامس من أكتوبر الماضي، أعلن الاحتلال عن مقتل 30 جنديا وضابطا منهم 11 في بيت حانون وحدها، وذلك من دون إضافة قتلى عملية اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين