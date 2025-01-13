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سموتريتش: خسائر (إسرائيل) خلال الحرب على غزة 34 مليار دولار

13 يناير 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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خسائر (إسرائيل) خلال الحرب على غزة 34 مليار دولار

كشفت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، بالأرقام خسائر (إسرائيل) التي تكبدتها منذ بداية الحرب على قطاع غزة بحسب وزير إسرائيلي.

وقالت رويترز، نقلا عن وزارة المالية الإسرائيلية المتطرف بتسئليل سموتريتش، إن الخسائر التي تكبدتها (إسرائيل) منذ بداية الحرب في قطاع غزة بلغت 34 مليار دولار.

لكن هذه الأرقام يكذبها تقرير لصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، نشرته الجمعة الماضية، قالت فيه إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

وأفادت الصحيفة، بأن تقديرات (بنك إسرائيل) أشارت إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.

المصدر / رويترز
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#الحرب على غزة #رويترز #خسائر إسرائيل

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