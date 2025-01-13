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رابط التسجيل في امتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2024 وآليته لطلبة غزة

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رابط التسجيل في امتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2024 وآليته لطلبة غزة

13 يناير 2025 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية العامة للدورة الاستثنائية لعام 2024، نظرًا للظروف الخاصة التي مر بها القطاع.

آلية التسجيل في امتحان الدورة الاستثنائية لعام 2024:

تستهدف هذه الدورة الفئتين التاليتين:

1. الطلبة النظاميون: الذين أنهوا الصف الحادي عشر بجميع فروعه بنجاح خلال العام الدراسي 2022-2023، والتحقوا بالصف الثاني عشر في بداية العام الدراسي 2023-2024.

2. المشتركون الذين لم يتمكنوا من التقدم للدورة الاستكمالية لعام 2023.

رابط التسجيل في امتحان الثانوية العامة (توجيهي)للدورة الإستثنائية لعام 2024، اضغط هنا

 

ملاحظة: يُرجى الاطلاع على آلية التسجيل الإلكتروني المرفقة للمزيد من التفاصيل، الضغط هنا

​​​​​​للاطلاع على المعلومات الرسمية، يمكنك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي: اضغط هنا 

المصدر / فلسطين اون لاين
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