رابط التسجيل في امتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2024 وآليته لطلبة غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية العامة للدورة الاستثنائية لعام 2024، نظرًا للظروف الخاصة التي مر بها القطاع.

آلية التسجيل في امتحان الدورة الاستثنائية لعام 2024:

تستهدف هذه الدورة الفئتين التاليتين:

1. الطلبة النظاميون: الذين أنهوا الصف الحادي عشر بجميع فروعه بنجاح خلال العام الدراسي 2022-2023، والتحقوا بالصف الثاني عشر في بداية العام الدراسي 2023-2024.

2. المشتركون الذين لم يتمكنوا من التقدم للدورة الاستكمالية لعام 2023.

رابط التسجيل في امتحان الثانوية العامة (توجيهي)للدورة الإستثنائية لعام 2024، اضغط هنا

ملاحظة: يُرجى الاطلاع على آلية التسجيل الإلكتروني المرفقة للمزيد من التفاصيل، الضغط هنا

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المصدر / فلسطين اون لاين