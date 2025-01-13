3 أيام على انتهاء التسجيل في وظيفة شاغرة بمنظمة أطباء العالم.. طالع التفاصيل

ينتهي يوم الخميس القادم 16 من يناير/ كانون الثاني الجاري، فرصة التسجيل في وظيفة شاغرة أعلنت عنها منظمة أطباء العالم "MDM".

وفي التفاصيل، أعلنت المنظمة وهي منظمة طبية دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1995، عن حاجتها لمرشح مؤهل لشغل منصب طبيب الصحة العقلية في قطاع غزة.

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ونوهت إلى أن طبيعة العقد سيكون بدوام كامل، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأن من متطلبات الوظيفة درجة البكالوريوس في الطب، وجرحة الدراسات العليا في الصحة العقلية.

ودعت المتقدمين المؤهلين إلى إرسال سيرتهم الذاتية باللغة الإنجليزية عبر الاميل: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين