فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 أيام على انتهاء التسجيل في وظيفة شاغرة بمنظمة أطباء العالم.. طالع التفاصيل

أبو عبيدة: مجاهدونا كبَّدوا العدوَّ خسائر فادحة ووجَّهوا ضرباتٍ قاسية خلال السَّاعات الـ 72 الأخيرة

الرياح العاتية تهدد بتأجيج حرائق لوس أنجلوس مجددًا

"لقد زرع المقاومون عبواتٍ ناسفة في كلِّ زقاق".. جنود الاحتلال يروون شهاداتٍ جديدة عن معارك بيت حانون الضَّارية

محكمة الاحتلال تفرض السجن 6 أعوام على اثنين من معتقلي هبة الكرامة

2.3 مليون لاجئ فلسطيني أمام مصير مجهول مع قوانين إسرائيلية تحظر عمل (أونروا)

تحديث التسجيل في رابط اليونيسف لمساعدة 1000 شيكل بغزة

بعد اعتقال اثنين من أبنائها.. عائلة "عابد" تعيش 11 شهرًا بين الشَّوق والخوف على مصيرهما

سيول تكشف عن أرقام جديدة لقتلى كوريا الشمالية في أوكرانيا

"الرَّملاوي" تسافر بخيالها وترسم بلدانًا على جواز سفرها

3 أيام على انتهاء التسجيل في وظيفة شاغرة بمنظمة أطباء العالم.. طالع التفاصيل

13 يناير 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
...
3 أيام على انتهاء التسجيل في وظيفة شاغرة بمنظمة أطباء العالم

ينتهي يوم الخميس القادم  16 من يناير/ كانون الثاني الجاري، فرصة التسجيل في وظيفة شاغرة أعلنت عنها منظمة أطباء العالم "MDM".

وفي التفاصيل، أعلنت المنظمة وهي منظمة طبية دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1995، عن حاجتها لمرشح مؤهل لشغل منصب طبيب الصحة العقلية في قطاع غزة.

اقرأ أيضا: تفاصيل وظيفة شاغرة بمنظمة "HI" بغزة

ونوهت إلى أن طبيعة العقد سيكون بدوام كامل، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأن من متطلبات الوظيفة درجة البكالوريوس في الطب، وجرحة الدراسات العليا في الصحة العقلية.

ودعت المتقدمين المؤهلين إلى إرسال سيرتهم الذاتية باللغة الإنجليزية عبر الاميل: انقر هنا 

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#أطباء العالم #وظيفة شاغرة #منظمة أطباء العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة