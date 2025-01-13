أبو عبيدة: مجاهدونا كبَّدوا العدوَّ خسائر فادحة ووجَّهوا ضرباتٍ قاسية خلال السَّاعات الـ 72 الأخيرة

أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أنه بعد مرور أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال المجاهدون يكبدونه خسائر فادحة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر منصة تليجرام، إن المجاهدين ويسددون للعدو ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات

وشدد على أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة.

وأوضح أبو عبيدة أن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء.

المصدر / فلسطين اون لاين