"لقد زرع المقاومون عبواتٍ ناسفة في كلِّ زقاق".. جنود الاحتلال يروون شهاداتٍ جديدة عن معارك بيت حانون الضَّارية

كشفت القناة 12 العبرية، شهادات جنود الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزّة.

وقال أحد الجنود، إنهم يقاتلون في بيئة مراقبة بالكاميرات من قبل المقاومين".

وأضاف "لقد زرعوا عبوات ناسفة في كل زقاق ويفعّلونها من داخل الأنفاق - شبكتهم تحت الأرض فعالة بكامل طاقتها".

وأكمل "لا نراهم بالعين المجردة، منذ أسبوع ونصف لا يوجد أي تحديد مباشر للمسلحين، زرعوا بيت حانون بالكامل بكمية هائلة من العبوات الناسفة ومخلفات قنابل سلاح الجو".

وأكد الجندي، أن كل زقاق، كل تقاطع مليء بأحدث الكاميرات، كاميرات حرارية تغطي 360 درجة.

وأشار إلى أن المقاومين يختارون الأهداف بدقة، يرصدون الحركة عبر الكاميرات، إذا كان هناك طائرة مسيرة لا يفعّلون العبوات، أما إذا كان هناك قوة عسكرية يتم تفعيلها.

وأشار إلى أن المقاومين يفعّلون العبوات الناسفة، وبمجرد الإعلان عن وصول فرق الإنقاذ، يخرجون لإطلاق النار على هذه القوات.

وصباح اليوم، كشفت تقارير عبرية، عن حدث أمني "صعب" تعرّض له جنود الاحتلال في معارك شمال قطاع غزّة.

وقال موقع حدشوت للو تنسزورا، إنّ حصيلة تشير إلى مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين في انهيار مبنى في جنود من لواء ناحال شمال قطاع غزة. وأضاف الموقع العبري،أن "مروحيات الاحتلال تقوم بعمليات إخلاء إلى المستشفيات".

وأمس الأحد، أفادت هيئة البث العبرية بإصابة 8 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا شمال قطاع غزة أول أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن الجنود الثمانية المصابين من لواء غفعاتي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكتم عن الحادث.

ويوم السبت، أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطرة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون خلال معارك شمال قطاع غزة. في حين نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا يوم السبت، وأصيب نحو 30 آخرين بجراح، بينهم 11 إصاباتهم خطرة وصعبة.

من جهتها، قالت صحيفة معاريف إن جيش الاحتلال غير أساليب القتال في بيت حانون بعد خسائره الفادحة، حيث إن الحادثة، التي قُتل فيها 4 جنود من لواء ناحال وأصيب فيها 6 آخرون، دفعت فرقة غزة لإجراء تحقيق وتغيير أسلوب وحركة القوات في بيت حانون.

وأضافت معاريف أن المناورة البرية للجيش الإسرائيلي في بيت حانون تهدف لاستعادة الأمن في مستوطنات غلاف غزة وسديروت.

المصدر / فلسطين اون لاين