تحديث التسجيل في رابط اليونيسف لمساعدة 1000 شيكل بغزة

يعيد "فلسطين أون لاين" نشر رابط منظمة اليونيسف لتقديم مساعدة 1000 شيكل لسكان قطاع غزة، وذلك في ظل عدم مقدرة الكثير من الأهالي للوصول لعنوان الرابط الصحيح لتسجيل بياناتهم.

ويبحث مواطنون كثر عن رابط اليونيسف وذلك للحصول على خدمة الدعم المالي في ظل الأوضاع الصعبة والكارثية التي يعيشونها.

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وكانت اليونيسف أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة مالية وغذائية لأهالي القطاع المتضررين من الحرب الإسرائيلية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت المنظمة أن اطلاقها للرابط يهدف إلى تسجيل وتحديث بيانات النازحين في غزة من أجل مساندة جهوده في تقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين إلى جانب الاستعانة بالبيانات لتخطيط وتطوير برامج المساعدة الغذائية بشكل فعّال لتوزيع المساعدات في حال توفرها.

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المصدر / فلسطين أون لاين