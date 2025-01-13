سيول تكشف عن أرقام جديدة لقتلى كوريا الشمالية في أوكرانيا

كشفت سيول عن أرقام جديدة لقتلى جيش جارتها الشمالية بيونق يانق في معارك الجبهة الروسية الأوكرانية.

وقال نائب كوري جنوبي، اليوم الإثنين، نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول، إن حوالي 300 جندي كوري شمالي قتلوا وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في إطار الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق ما نقلت فرانس برس، قال النائب لي سيونغ-كوين للصحافيين بعد إحاطة من وكالة التجسس إن "التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح".

وبحسب المصدر ذاته فإن "كوريا الشمالية شجعت جنودها المشاركين بالحرب ضد أوكرانيا على الانتحار بتفجير أنفسهم لتجنب أسرهم".

أسر جنديين

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن جهاز المخابرات الوطني أن الجنود الكوريين الشماليين الأسرى لم يبدوا أي نية للقدوم إلى كوريا الجنوبية، لكن كوريا الجنوبية ستتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة إذا طلبت ذلك، وفق قولها.

وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية أكدت الأحد أن أوكرانيا أسرت جنديَّيْن كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية وأنها شاركت في استجوابهما إلى جانب الأجهزة الأوكرانية.

وقالت الاستخبارات الوطنية في بيان إن جهازها "أكّد من خلال تعاون في الوقت الحقيقي مع وكالة الاستخبارات الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أسر جنديَّيْن كوريين شماليين في 9 كانون الثاني/يناير في ساحة المعركة بكورسك في روسيا".

المصدر / وكالات