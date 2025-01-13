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فارس: سأصل إلى الدوحة للتأكد من معايير إنجاز صفقة التبادل

13 يناير 2025 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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قدورة فارس

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، إنه سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للتأكد من معايير إنجاز صفقة التبادل، نافيا في السياق أنه ليس جزءا من طاقم التفاوض.

وأكد فارس في تصريحات متلفزة، صباح اليوم الإثنين، أن قضية الأسرى ليست مطروحة للخلاف وتحتاج لتوافق وطني.

وأضاف: "طالبنا بإطلاق كافة النساء والأطفال و200 محكوم بالمؤبد و500 مريض ومن كبار السن".

ونوه فارس إلى أن المفاوضات الجارية ما بين حركة حماس والاحتلال بوساطة قطرية ومصرية، "شاقة"، مؤكدا أن الاحتلال يسعى دوما لوضع العراقيل.

و التصريحات الأميركية بشأن تحقيق تقدم في مفاوضات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل، وأكد البيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، فيما قرر وفد دولة الاحتلال الإسرائيلي البقاء في الدوحة بعد محادثات وصفت بالمثمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حماس #الدوحة #صفقة تبادل #قدورة فارس

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