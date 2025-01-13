بن غفير يطالب بهدم منازل مأهولة للمجتمع العربي في الداخل المحتل

طالب وزير الأمن القومي، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، قيادة "الشرطة" بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع العربي، بذريعة بنائها بدون تصاريح بناء.

وكشف عن طلب بن غفير لشرطة الاحتلال، وذلك على الرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم المنازل وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

وفي السياق هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها منزل مواطن في مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، صباح اليوم الإثنين.

سياسة متواصلة

وسبق هدم المنزل إغلاق الشارع المؤدي للحي، وتعطيل حركة السير، ومنع الأهالي من الاقتراب من المكان، وانتشار لقوات شرطة الاحتلال لغاية الانتهاء من هدم المنزل.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بالداخل المحتل عام 48 بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع والرينة وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين