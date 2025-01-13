للمرة الثانية.. ترامب ينشر مقطع فيديو لبروفيسور أميركي يُحقّر فيه نتنياهو

أعاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نشر مقطع فيديو لبروفيسور أميركي يحقر فيه رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة ويهاجمه باستخدام عبارات مسيئة.

وكان ترامب شارك المقطع أول مرة الأربعاء الماضي، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" فيديو للبروفيسور جيفري ساكس، الأستاذ في جامعة كولومبيا، وهو يتهم رئيس نتنياهو بجر الولايات المتحدة الأمريكية نحو حروبه في الشرق الأوسط.

وحمّل ساكس نتنياهو مسؤولية "إقحام" واشنطن في الحروب لحسابات شخصية، مشيرًا إلى أن الحليفتين كانتا وراء التحولات التي شهدتها سوريا مؤخرًا.

وقال: "هل تعلمون أن إسقاط نظام بشار الأسد كان هدفًا للولايات المتحدة وأن الرئيس الأسبق باراك أوباما طلب من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إسقاط النظام قبل أربع سنوات من دخول روسيا إلى المعركة؟"

كما أشار البروفيسور الأمريكي إلى أن نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى حرب العراق، وقال: "هذا مفاجئ... من أين نشأت هذه الحرب؟"

المصدر / فلسطين أون لاين