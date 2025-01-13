تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 13 يناير

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 13 يناير 2025 استقراراً في درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: لا توجد فرصة لسقوط أمطار.

درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 17°.

الأجواء نهارًا: دافئة ومشمسة.

الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 13 كم/س.

البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 53٪.

المصدر / فلسطين أون لاين