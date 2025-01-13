فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مراقبة الأسواق في غزَّة.. جهودٌ حثيثة لمكافحة الاحتكار وسط الأزمات الإنسانيَّة

فارس: سأصل إلى الدوحة للتأكد من معايير إنجاز صفقة التبادل

بن غفير يطالب بهدم منازل مأهولة للمجتمع العربي في الداخل المحتل

الحرب توسِّع ظاهرة عمالة الأطفال في غزَّة

أبو خوصة.. بمبادرة تعليميَّة تبني الأمل في قلبِ الأزمات

للمرة الثانية.. ترامب ينشر مقطع فيديو لبروفيسور أميركي يُحقّر فيه نتنياهو

استشهاد المُعتقل الفلسطيني معتز أبو زنيد بسجون الاحتلال

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 13 يناير

"انْهار المبنى وأوقع جنودًا قتلى".. الإعلام العبري يكشفُ عن حدثٍ "صعب" في شمال قطاع غزَّة

"الجيش في حالةِ تأهُّب".. ارتفاع حصيلة القتلى في حرائق كاليفورنيا

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 13 يناير

13 يناير 2025 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
...

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 13 يناير 2025 استقراراً في درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: لا توجد فرصة لسقوط أمطار.

درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 17°.

الأجواء نهارًا: دافئة ومشمسة.

الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 13 كم/س.

البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 53٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة