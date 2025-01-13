"انْهار المبنى وأوقع جنودًا قتلى".. الإعلام العبري يكشفُ عن حدثٍ "صعب" في شمال قطاع غزَّة

كشفت تقارير عبرية، عن حدث أمني "صعب" تعرّض له جنود الاحتلال في معارك شمال قطاع غزّة.

وقال موقع حدشوت للو تنسزورا، إنّ حصيلة تشير إلى مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين في انهيار مبنى في جنود من لواء ناحال شمال قطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري،أن "مروحيات الاحتلال تقوم بعمليات إخلاء إلى المستشفيات".

وأمس الأحد، أفادت هيئة البث العبرية بإصابة 8 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا شمال قطاع غزة أول أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن الجنود الثمانية المصابين من لواء غفعاتي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكتم عن الحادث.

ويوم السبت، أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطرة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون خلال معارك شمال قطاع غزة. في حين نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا يوم السبت، وأصيب نحو 30 آخرين بجراح، بينهم 11 إصاباتهم خطرة وصعبة.

من جهتها، قالت صحيفة معاريف إن جيش الاحتلال غير أساليب القتال في بيت حانون بعد خسائره الفادحة، حيث إن الحادثة، التي قُتل فيها 4 جنود من لواء ناحال وأصيب فيها 6 آخرون، دفعت فرقة غزة لإجراء تحقيق وتغيير أسلوب وحركة القوات في بيت حانون.

وأضافت معاريف أن المناورة البرية للجيش الإسرائيلي في بيت حانون تهدف لاستعادة الأمن في مستوطنات غلاف غزة وسديروت.

وذكرت القناة 13 العبرية أن 50 جنديًا "إسرائيليًا" قتلوا -بينهم 11 في بيت حانون- منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة، كذلك أشارت إلى مقتل 400 جندي حتى اليوم منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين