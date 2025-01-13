الاحتلال يهدم منزلًا ببلدة حزما شمال شرق القدس

هدمتْ قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، منزلًا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية اقتحمت البلدة فجر اليوم، رفقة جرافة "إسرائيلية"، وشرعت بهدم منزل بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب زين العامر من بلدة حزما شمال شرق القدس.

ووفق محافظة القدس، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال عام 2024، 380 عملية هدم وتجريف، منها: 92 عمليات هدم ذاتي قسري و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

المصدر / وكالات