مقاومون يتصدُّون لاقتحامات الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

اندلعت مواجهات عنيفة، فجر اليوم الإثنين، بين عقب اقتحام قوات الاحتلال مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ المقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال على شارع روجيب خلال مرور عدد من الآليات العسكرية باتجاه حاجز عورتا.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين داخل مخيم العين، ودفعت بتعزيزات عسكرية من الحواجز العسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة تحقيق ميداني بالتزامن مع اقتحامها المستمر لمنازل المواطنين، والتي تخللها عمليات تخريب وتدمير واسعة لممتلكات السكان.

وأقدم جنود الاحتلال على تمزيق أعلام فلسطين وصور الشهداء ومصادرة “سكوترات” خلال اقتحام مخيم العين، بينما اعتقل المدير السابق لمخيم العين الحاج رانجو خالد بعد دهم منزله.

وطالت اقتحامات قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية وقرية الباذان شرق نابلس، وحي التعاون الأوسط حيث اعتقلت الشابين هيثم دبيك ومصعب بعارة بعد اقتحام منزليهما.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمالي الخليل، من جهة "منطقة الحواور"، فيما تمركزت آليات الاحتلال في منطقة "زبود".

وداهم جيش الاحتلال عدة منازل خلال اقتحام منطقة "المرجمة" بمدينة حلحول.

المصدر / وكالات