اللَّجنة الإعلاميَّة في جنين: نحمُّل السلطة كامل المسؤوليَّة عن الجرائم المرتكبة بحقِّ أبناء شعبنا

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أكد اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أقدمت خلال الساعات الماضية، على استهداف منازل المواطنين في مخيم جنين بالقذائف، بما في ذلك استخدام صواريخ (RPG) وقذائف الأنيرجا، ما أدى إلى تدمير منازل فوق رؤوس ساكنيها، وإصابة العديد من المدنيين بجراح خطيرة.

وقالت اللجنة الاعلامية في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن مدينة جنين ومخيمها تتعرض لانتهاكات ممنهجة طالت حياة المواطنين اليومية، وحصار خانق منذ 39 يومًا شمل منع حركة المواطنين وقطع الكهرباء والمياه، وتحويل منازلهم إلى نقاط عسكرية.

وذكرت، استهداف السلطة المستشفيات والطواقم الطبية، حيث تم اقتحام مستشفى ابن سينا واعتقال الجرحى والاعتداء على المسعفين، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين برصاص أجهزة السلطة منهم الشابة ريماس عطايا التي أصيبت برصاص مباشر.

ولفتت إلى إطلاق النار العشوائي على منازل المدنيين وتحويل أحياء سكنية إلى ساحات حرب، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت اللجنة إلى، أن الصحفي جراح خلف تعرض للتعذيب على خلفية تغطيته لأحداث جنين، في اعتداء سافر على حرية الصحافة، كما تم توجيه تهم باطلة له، بما في ذلك حيازة سلاح وتصوير مؤتمرات صحفية للمقاومة، في محاولة واضحة لتكميم الأفواه وقمع الحقيقة.

وحملت اللجنة الإعلامية، السلطة كامل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في جنين، مطالبة المجتمع المحلي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإنسانية والعدوان المتصاعد على مخيم جنين.

ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني لتوحيد الصفوف ووقف هذا العدوان الإجرامي، محذرة أجهزة السلطة من الاستمرار في سياساتها القمعية، مؤكدين أن إرادة المقاومة أقوى من كل المؤامرات