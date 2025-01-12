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بالصور آلية التسجيل في امتحان الثانوية العامة الاستثنائي 2024 بقطاع غزة

12 يناير 2025 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
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آلية التسجيل في امتحان الثانوية العامة الاستثنائي 2024 بقطاع غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة عن فتح باب التسجيل في امتحان الثانوية العامة الدورة الاستثنائية لعام 2024، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع. 

ويستهدف هذا الامتحان فئتين: الطلبة النظاميون الذين أنهوا الصف الحادي عشر في العام الدراسي 2022-2023، والطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للدورة الاستكمالية من امتحان العام الماضي.
للتسجيل:

1. الوصول إلى الموقع الإلكتروني

2. إدخال اسم المستخدم gazap3
3. كلمة المرور 12345678
4. أكمل خطوات التسجيل من خلال الضغط هنا
ملاحظة: يمكن للطلبة التسجيل عبر الرابط المرفق باتباع الخطوات الموضحة فيه.
[صورة توضيحية لآلية التسجيل]

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#قطاع غزة #غزة #الثانوية العامة

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