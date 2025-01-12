بالأسماء.. 79 مفقودًا من غزة تبين أنهم أسرى في سجن النقب و"معسكر نفتالي"

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر نادي الأسير الفلسطيني، مرفق أسماء لـ 79 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزّة، وردت أسماؤهم من خلال أسرى تمت زيارتهم مؤخرًا في سجن النقب ومعسكر نفتالي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من أهالي قطاع غزة منذ بدء الحرب العدوانية على القطاع، وأخضعتهم لسياسة التغييب القسري، ورفضت إعطاء معلومات تفصيلية عن أماكن احتجازهم وأعدادهم وأسمائهم وأوضاعهم الصحية.

وأكدت شهادات العديد من الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الشهور الماضية استشهاد أعداد من أسرى قطاع غزة، إضافة لإصابة الكثيرين منهم بإصابات حرجة، كما أكدوا على سوء الظروف المعيشية التي يحياها أسرى القطاع.

يذكر، أن آخر معطى عن معتقلي غزة أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، وكان أن عددهم (1772)، وهم ممن تصنفهم إدارة السجون (بالمقاتلين غير الشرعيين).

وفيما يلي مرفق القائمة: