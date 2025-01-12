بالأسماء.. 79 مفقودًا من غزة تبين أنهم أسرى في سجن النقب و"معسكر نفتالي"

غزة/ فلسطين أون لاين
نشر نادي الأسير الفلسطيني، مرفق أسماء لـ 79 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزّة، وردت أسماؤهم من خلال أسرى تمت زيارتهم مؤخرًا في سجن النقب ومعسكر نفتالي.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من أهالي قطاع غزة منذ بدء الحرب العدوانية على القطاع، وأخضعتهم لسياسة التغييب القسري، ورفضت إعطاء معلومات تفصيلية عن أماكن احتجازهم وأعدادهم وأسمائهم وأوضاعهم الصحية.
وأكدت شهادات العديد من الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الشهور الماضية استشهاد أعداد من أسرى قطاع غزة، إضافة لإصابة الكثيرين منهم بإصابات حرجة، كما أكدوا على سوء الظروف المعيشية التي يحياها أسرى القطاع.
يذكر، أن آخر معطى عن معتقلي غزة أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، وكان أن عددهم (1772)، وهم ممن تصنفهم إدارة السجون (بالمقاتلين غير الشرعيين).
وفيما يلي مرفق القائمة:
- •محمد كمال قديح
- •محمد ماجد أبو رجيل
- •معاري الأغا
- •مخلد قديح
- •احمد جمال البطنيجي
- •محمد أبو رجيلة (خانيونس) أنس الشيخ
- •أحمد أبو حشيش (الشيخ رضوان)
- •محمد حميد (الشيخ رضوان)
- •وليد غزيق
- •محمد الهندي (التفاح)
- •عبد الرؤوف الناقة
- •مؤنس خالد أبو رجينة
- •عمر قديح
- •أحمد نظمي أبو سحلول
- •محمد أبو سحلول (خان يونس 27عام)
- •حامد أبو سحلول
- •عزمي جواريش
- •باسم النجار
- •رامز أبو غبن
- •رائد الدرفيل
- •محمد الرفاعي
- •أسامة عبد الرحمن زيدان
- •بلال أبو نوفل
- •ناهد معروف
- •ايمن الشريف
- •عماد الدحنون
- •محمد ورش اغا
- •عبد الرحمن زيدان
- •عثمان سلمان
- •بلال المصري
- •يوسف القبط
- •محمود سالم (بيت لاهيا)
- •سالم سالم
- •حازم عامر
- •صالح الناطور
- •علاء الفجار
- •محمد المقيد
- •إبراهيم الحبري
- •أحمد قديح
- •إياد عصفور
- •رامي المسحال.
- •محمد رياض كريرة
- •إسماعيل مصلح
- •ادهم عراب
- •يوسف المسحال
- •سمير ابو محمد ابو عواد
- •الدكتور محمود الحلاق
- •الدكتور فايز ابو عنزة
- •الدكتور وسيم ابو سحلول
- •احمد عاشور من خان يونس
- •الخطيب غزة
- •شادي المبحوح غزة
- •أحمد جهاد ابو موسى خان يونس
- •محمد أبو سحلول خان يونس
- •محمد أبو يونس .
- •خالد جمال الشريف
- •إبراهيم السحلية
- • أحمد المصري
- •أحمد مخيمر
- •أحمد مازن أبو فول.
- •محمد رأفت أبو فول.
- •رامي رأفت أبو فول .
- •مؤنس خالد أبو رميله
- •محمود كمال أبو طير
- •عمر جبر قديح
- •محمود شكري قديح
- •بلال أبو عطية
- •أنور رسمي كتكت
- •تامر صالحة.
- • مصعب بشير مدوخ
- •فادي ابو بكرة
- • محمد الزعانين
- •غازي القهوجي
- •محمد جمال أبو حية
- •وحيد عقيلان
- •علاء المشهراوي
- • سهيل أبو صبحا .
- •محمد علاء الحلو معسكر نفتالي
- •عبد اللطيف زغرة معسكر نفتالي