سرايا القدس تبث مشاهد "نوعيَّة" لتفجير منزل تحصنت به قوة (إسرائيلية) بجباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 464 لملحمة "طوفان الأقصى"، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لعملية إغارة استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بأحد المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرالمقطع المصور، مقاتلي السرايا وهم يجهزون عبوات ناسفة قالوا إنها غنمت من إحدى المعارك السابقة مع قوات الاحتلال، قبل أن يتحركوا نحو موقع تنفيذ الإغارة.

كما أظهرت المشاهد رصد الجنود أثناء دخولهم الطابق الأرضي الذي سبق أن فخخه مقاتلو السرايا، وظهر أحد الجنود من داخل نافذة بالطابق الأرضي قبل عملية التفجير التي رافقتها تكبيرات المقاتلين.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

ومنذ بدء العملية الحالية في شمال قطاع غزة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، قُتل 50 جنديَّا، ومن بينهم 11 قتيلاً في بيت حانون، 10 منهم قتلوا في الأسبوع الماضي وحده.

إجمالي عدد الجنود القتلى والجرحى

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، قتل 835 جنديا بينهم 400 قتلوا بالمعارك البرية في داخل قطاع غزة والتي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وأضاف أنه منذ بداية الحرب جرح 5606 جنود بينهم 2550 بالمعارك البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 16 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج من جروح خطيرة و170 جروحهم متوسطة و11 طفيفة.

وخلفت العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة التي بدأت قبل 100 يوم حوالي 5000 شهيد ومفقود و9500 جريح و2600 معتقل، بينهم نساء وأطفال.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم 464 تواليًا، والتي أدت لاستشهاد 46 ألفاً و565 شهيدٍ و109 آلاف و660 إصابة بجروح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جداً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق آخر معطيات منشورة عن وزارة الصحة الفلسطينية.