فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. 79 مفقودًا من غزة تبين أنهم أسرى في سجن النقب و"معسكر نفتالي"

سرايا القدس تبث مشاهد "نوعيَّة" لتفجير منزل تحصنت به قوة (إسرائيلية) بجباليا

"بلومبيرغ" تشير إلى احتمال غير متوقع تسبب في اشتعال حرائق كاليفورنيا

"بعد خسائر كمين بيت حانون"... جيش الاحتلال يقرِّر تغيير أساليب القتال شماليَّ قطاع غزَّة

خبير أمريكيّ: حماس ليست مجرَّد منظَّمة يمكن القضاء عليها بضربات عسكريَّة

حصار السلطة لمخيَّم "جنين".. عقاب جماعيّ مطبق على أنفاس الأهالي

"تمَّ حرقي بالماء السَّاخن".. شهادات صادمة عن فظائع تعذيب معتقلي غزَّة بالسُّجون الإسرائيليَّة

أغلبية إسرائيلية تؤيد صفقة تبادل تحرر منفذي العمليات الفدائية

ممثلة أمريكية تغضب أنصار (إسرائيل).. حرائق كاليفورنيا تبدو كغزة

كاتب إسرائيلي: الصراعات الداخلية تدفع الإسرائيليين إلى الهجرة الجماعية

"بلومبيرغ" تشير إلى احتمال غير متوقع تسبب في اشتعال حرائق كاليفورنيا

12 يناير 2025 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
...
"بلومبيرغ" تشير إلى احتمال غير متوقع تسبب في اشتعال حرائق كاليفورنيا
وكالات/ فلسطين أون لاين

رجحت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن شركة المرافق العامة "إيديسون إنترناشونال" أن تكون حرائق الغابات الضخمة في ولاية كاليفورنيا نتجت عن (كابل كهربائي).

ووفق الوكالة: "تم العثور على سلك (كابل كهربائي) متدل من عمود متصل بخط إيغل روك سيلمار 220 كيلو فولت".

وأضافت الشركة أنها لا تستطيع أن تحدد على وجه اليقين ما إذا كان الضرر الذي لحق بالكابل قد حدث قبل أو بعد اندلاع الحرائق في جنوب كاليفورنيا.

وقد بدأت الكارثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي عندما أشعلت عاصفة رياح قوية نيران حريق في حي باسيفيك باليساديس، ما أجبر الآلاف بسرعة على الفرار. وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الناجم عن حريق باسيفيك باليساديس، الذي أحرق أكثر من 15 ألف فدان، وترك الساحل على طول حي ماليبو الشهير محترقا باللون الأسود.

وقال بيل وايدل، ممثل شركة الاستشارات AccuWeather، إن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات المستعرة في جنوب كاليفورنيا، قد تبلغ ما بين 135 و150 مليار دولار.

ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما لا يقل عن خمسة حرائق غابات كبرى أسفرت حتى الآن عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وتدمير ما يقرب من 1900 مبنى وتهدد معالم شهيرة.

وقد تسببت الحرائق في إحراق ما يقرب من 28 ألف فدان من الأراضي، وأصدرت إدارة الولاية أوامر بإجلاء 130 ألف شخص، وتسببت الحرائق في دمار مجتمعات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا الداخلية.

 

المصدر: نوفوستي

تويتر تويتر
#كاليفورنيا #لوس أنجلوس #حرائق لوس أنجلوس #حرائق أمريكا #حرائق كاليفورنيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة