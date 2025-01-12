ممثلة أمريكية تغضب أنصار (إسرائيل).. حرائق كاليفورنيا تبدو كغزة

أثارت الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس، الحائزة على جائزة الأوسكار، موجة غضب واسعة بين أنصار (إسرائيل) بعدما شبهت الحرائق المدمرة التي تجتاح مدينة لوس أنجلوس بالوضع الكارثي في قطاع غزة، الذي يعيش تحت وطأة حرب إسرائيلية شرسة أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

جاءت تصريحات كورتيس المثيرة للجدل خلال جلسة أسئلة وأجوبة للترويج لفيلم جديد، حيث قالت: "منطقة باسيفيك باليسيدز بأكملها تبدو للأسف مثل غزة أو إحدى الدول التي مزقتها الحروب، حيث تحدث أشياء مروعة".

وأضافت: "مدينة الملائكة (لوس أنجلوس) التي ولدت وترعرعت فيها تشتعل النيران في كل مكان. باسيفيك باليسيدز اختفت تمامًا".

وتابعت كورتيس: "منزلي ما زال قائمًا، لكنني أعيش في وادٍ مختلف الآن. للأسف، المشهد يشبه غزة أو تلك الدول التي دمرتها الحروب".

وأثارت تصريحات كورتيس موجة انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها أنصار (إسرائيل) بأنها "غير لائقة" و"مؤذية"، خاصة في ظل الدعم السابق الذي أبدته كورتيس ل(إسرائيل). وأعاد نشطاء نشر منشور سابق لكورتيس تم حذفه بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث أظهرت دعمها ل(إسرائيل) باستخدام صورة لأطفال فلسطينيين في غزة يفرون من قصف إسرائيلي معتقدة خطأ أنهم إسرائيليون.

وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هذه المقارنة غير عادلة، خاصة أنها نفس الشخصية التي دعمت (إسرائيل) سابقًا". بينما علق آخر قائلاً: "امرأة ثرية تعيش في رفاهية تقارن بين حرائق يمكن إخمادها ومعاناة شعب يعيش تحت الحصار والقصف منذ سنوات".

وتتعرض ولاية كاليفورنيا لموجة حرائق غابات شديدة، حيث أودت الحرائق بحياة 10 أشخاص على الأقل، ودمرت آلاف المنازل، وأجبرت أكثر من 150 ألف شخص على النزوح. وأظهرت صور من وكالة "رويترز" طائرات إطفاء وهي تلقي مواد كيميائية لإخماد النيران في منطقة وودلاند هيلز.

جدل هوليوود حول غزة

يأتي الجدل حول كورتيس في سياق انتقادات واسعة لمواقف عدد من نجوم هوليوود تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة. فالممثل جيمس وودز، الذي أعلن صراحة عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية باستخدام وسم "#اقتلوهم_جميعًا"، واجه انتقادات بعدما عبر عن حزنه لفقدان منزله في حرائق لوس أنجلوس.

وعلق النقاد على تناقض موقف وودز، حيث يظهر حزنه على خسارته المادية بينما يدعم عمليات عسكرية تسببت في دمار هائل في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين