الاحتلال يسلم إخطار هدم في حي وادي الربابة جنوبي القدس

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطار هدم في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت الحي بحماية شرطة الاحتلال، وسلمت إخطارا لعائلة بيضون بهدم جزء من مبنى تمت إضافته حديثا على منزل قديم، إضافة لتسليم مخالفة الإضافة بداعي عدم الحصول على ترخيص.

وذكرت المصادر أن طواقم الاحتلال تأكدت خلال اقتحامها حي وادي الربابة، من قيام المواطن شادي سمرين بهدم منزله، المطل على المسجد الأقصى، ذاتيا قبل يومين.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل، وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

كما تمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

وحسب إحصائية لمحافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، نحو 433 عملية تجريف وهدم بالمحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين