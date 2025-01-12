المقاومة تهاجم حافلة للمستوطنين اقتحمت جنوبي جنين

هاجم مقاومون، اليوم الأحد، حافلة للمستوطنين بالرصاص على مدخل بلدة جبع جنوب جنين، بعد اقتحامها منطقة مستوطنة ترسلا المقامة على أرض البلدة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال برفقة حافلة للمستوطنين اقتحمت منطقة ترسلة المقامة على ارض جبع قضاء جنين، وتصدى لها الشباب المقاوم بصليات من الرصاص قبل انسحابهم من المكان بسلام.

وفي السياق ذاته، أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي لطفل يبلغ من العمر (15 عاما)، وثانية بشظايا رصاص حي في القدم الطفل يبلغ من العمر (13 عاما)، نتيجة هجوم مستعمرين على موقع ترسلة القريب من بلدة جبع.

و"ترسلة" تلة فلسطينية تقع إلى الجنوب من مدينة جنين على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من بلدة جبع، وبلغت مساحتها ما يقارب 60 دونماً، وتأسست قبل العام 1967 كمعسكر للجيش الأردني.

وعلى مدار السنوات السابقة أصبحت مستوطنة "ترسلة" المخلاة، مزارًا للفلسطينيين الذين يسكنون بالقرب منها، ليقضوا فيها أوقاتهم للتنزه بشكل فردي غير منظم، فيما تحاول مجموعات من المستوطنين العودة عليها.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 847 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700.

المصدر / فلسطين أون لاين