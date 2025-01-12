مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقتحم الجماعات الاستيطانية المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائي، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على دخول المصلين وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.

وبحسب إحصاءات إعلامية منشورة، فقد سجلت الاقتحامات رقمًا قياسيًا خلال العام 2024 مقارنة الأعوام السابق، حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى 59 ألفا و911 مستوطنا موزعين على 256 اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين