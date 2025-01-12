117 شهيداً و جريحا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجزرتين جديدتين بحق العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير اليومي الإحصائي، اليوم الأحد ، إن مستشفيات قطاع غزة تعاملت مع 28 شهيدًا و 89 إصابة جرّاء مجازر الاحتلال الجديدة في القطاع.

ونوهت "الصحة" إلى أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 46 ألفًا 565 شهيداً، بالإضافة لـ 109 آلاف و 660 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين