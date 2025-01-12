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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 12 يناير

12 يناير 2025 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 12 يناير 2025 ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو دافئًا نسبيًا إلى دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائل للدفء في المناطق الجبلية والعالية، وليلاً يصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة في كافة المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

  • الأمطار: توجد فرصة لسقوط أمطار بنسبة 5٪.
  • درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 11°.
  • الأجواء نهارًا: دافئة ومشمسة.
  • الأجواء ليلًا: باردة جدًا.
  • الرياح: هادئة وتتراوح سرعتها نحو 3 كم/س.
  • البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.
  • متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 82٪.
المصدر / فلسطين أون لاين
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