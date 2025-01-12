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إصابة 8 جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة في جباليا

12 يناير 2025 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بإصابة 8 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا شمال قطاع غزة أول أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن الجنود الثمانية المصابين من لواء غفعاتي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكتم عن الحادث.

وأمس السبت، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطرة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون خلال معارك شمال قطاع غزة.

في حين نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا أمس السبت، وأصيب نحو 30 آخرين بجراح، بينهم 11 إصاباتهم خطرة وصعبة.

من جهتها، قالت صحيفة معاريف إن جيش الاحتلال غير أساليب القتال في بيت حانون بعد خسائره الفادحة، حيث إن الحادثة، التي قُتل فيها 4 جنود من لواء ناحال وأصيب فيها 6 آخرون، دفعت فرقة غزة لإجراء تحقيق وتغيير أسلوب وحركة القوات في بيت حانون.

وأضافت معاريف أن المناورة البرية للجيش الإسرائيلي في بيت حانون تهدف لاستعادة الأمن في مستوطنات غلاف غزة وسديروت.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن 50 جنديا إسرائيليا قتلوا -بينهم 11 في بيت حانون- منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة، كذلك أشارت إلى مقتل 400 جندي حتى اليوم منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #شمال غزة #جباليا #طوفان الأقصى #حرب الإبادة

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