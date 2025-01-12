جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 جنود بكمين في بيت حانون

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء السبت، عن تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لواحدة من أصعب العمليات الأمنية في شمال قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنوده.

ووفق موقع “حدشوت للو تسنزورا”، قُتل سبعة جنود وأُصيب أكثر من 33 آخرين بجروح متفاوتة خلال معارك، بينهم ضابط كبير برتبة عميد تعرّض لإصابة خطيرة إثر تفجير استهدف فتحة نفق شمال القطاع.

في السياق ذاته، أورد موقع “لبنون شيتح إيش” أن الجنود القتلى السبعة ينتمون إلى وحدات مختلفة: أربعة من لواء “ناحال”، اثنان من لواء “كفير”، وجندي من لواء “جفعاتي”.

وأشار الموقع إلى أن أربعة جنود لقوا مصرعهم نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية من نوع “همر” لم تكن محصنة.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت مقتل أربعة من جنوده بعبوة ناسفة في كمين في بيت حانون شمال قطاع غزة، وأصيب آخرون، اثنان منهما في حالة خطيرة.

وبحسب الإعلام العبري، فالجنود الأربعة القتلى هم الرقيب ألكسندر فيدورينكو (37 عاما) والرقيب دانيلا دياكوف (21 عاما)، والرقيب ياهاف معيان (19 عاما) والرقيب إلياف استيوكار (19 عاما)، وكلهم من الكتيبة 931 في لواء ناحال.

وأثارت هذه الخسائر تساؤلات في الإعلام العبري حول قدرة “حماس” على إعداد الكمائن وتنفيذ الهجمات في ظل العمليات العسكرية المكثفة شمال غزة. ووصف الإعلام العبري السبت بأنه “أحد أكثر الأيام دموية” للجيش الإسرائيلي في القطاع منذ أشهر.

وفقًا لاعترافات إسرائيلية، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش في معارك شمال القطاع إلى أكثر من 50 جنديًا، مما زاد من حالة الغضب داخل الأوساط الإسرائيلية.

ووفق معطيات الجيش، قُتل أكثر من 830 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 396 في المعارك البرية المتواصلة منذ الـ27 من الشهر ذاته. بينما أصيب 5 آلاف و589 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم ألفان و535 في المعارك البرية.

ولا يزال 17 عسكريا يتلقون العلاج في مستشفيات من إصابات خطيرة، و174 إصاباتهم متوسطة، و7 إصاباتهم طفيفة. وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذين قُتلوا وأُصيبوا في غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل ولبنان، ولا تشمل عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وعبّرت مواقع المستوطنين عن انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووصفت سياساته بـ”الفاشلة”، مشيرة إلى أن تصريحات “النصر القريب” التي أطلقها سابقًا لم تترجم إلى واقع، مع تزايد أعداد القتلى والأسرى.

وفي تقرير سابق، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية فإن جيش الاحتلال يواجه تحديات تقنية، حيث لم تنفجر آلاف القنابل التي أُسقطت على غزة، وبعضها يزن طنًا، مشيرة إلى أن “حماس” تستغل هذه الذخائر غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين