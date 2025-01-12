مستوطنون يهاجمون مزارعين ويحرقون خياما وبركسات شرقي بيت لحم

اعتدى مستوطنون على مزارعين وأحرقوا خياما و"بركسات" لتربية الماشية، مساء أمس السبت، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 30 مستوطنا هاجموا مزارعين ومربي أغنام في منطقة " دير علا " في برية كيسان، واعتدوا عليهم بالضرب، وأحرقوا عددا من الخيام و"البركسات".

يذكر أن اعتداءات المستوطنين العام الماضي أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، وإشعال 373 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين في محافظات: نابلس، ورام الله والبيرة، وجنين، وطولكرم، إضافة إلى 451 اعتداء تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون، وذلك وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان..

وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته العسكرية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 847 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين