إصابة شاب واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال بلدة دورا في الخليل

أصيب شاب واعتقل آخر، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دورا ونصبت حواجز عسكرية، واعتقلت شابا، لم تعرف هويته بعد، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المجد، غرب الخليل، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ونصبت حاجزا عسكريا وسط القرية وأوقفت مركبات المواطنين واحتجزت عددا منهم.

وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته العسكرية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 847 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين