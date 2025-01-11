مقتل جنديين إسرائيليين بتفجير نفق في رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في نفق في رفح جنوبي قطاع غزة.



وقال موقع "حدشوت" إن جنديين قتلا بعبوة ناسفة، وتم إجلاء عدد من المصابين إلى المستشفيات في دولة الاحتلال، بعضهم حالته خطيرة.



ولم يعلن جيش الاحتلال رسميا عن الحادثة، وتمنع الرقابة العسكرية تداول أخبار القتلى دون إذن منها.



في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ واحد من جنوب قطاع غزة، نحو موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرق مدينة رفح.



ووفق معطيات الجيش، قُتل أكثر من 830 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 396 في المعارك البرية المتواصلة منذ الـ27 من الشهر ذاته.

بينما أصيب 5 آلاف و589 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم ألفان و535 في المعارك البرية.



ولا يزال 17 عسكريا يتلقون العلاج في مستشفيات من إصابات خطيرة، و174 إصاباتهم متوسطة، و7 إصاباتهم طفيفة.



وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذين قُتلوا وأُصيبوا في غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل ولبنان، ولا تشمل عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين